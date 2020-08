Desde antes da sua estreia nos gramados pelo time principal do Santos, Neymar já estava nos holofotes. A jovem promessa da Vila Belmiro desde muito jovem era procurado por equipes europeias. Ao tornar-se jogador da equipe principal do Peixe, o craque conquistou títulos importantes, e tal desempenho chamou a atenção do Barcelona, que pagou uma bolada pelo jogador. Posteriormente, o craque deixou o clube catalão e partiu para a França a fim de defender a camisa do Paris Saint-Germain.

Porém, o futebolista não é famoso somente dentro das quatro linhas, pois seu círculo social conta com diversas outras celebridades e esportistas das mais variadas modalidades. Dentre eles se destacam o campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o campeão mundial do Surf Gabriel Medina e o campeão olímpico de Vôlei, Bruninho. Neymar também é figura frequente em redes sociais de outros famosos, como o popstar Justin Bieber. Todas essas pessoas aparentam ter uma ótima relação com o jogador do Paris Saint-Germain – contudo, como nem tudo são flores, ele também tem alguns “desafetos”.

O que os famosos acham do Ney

Lewis Hamilton

O multi-campeão da F1 é um dos grandes amigos do astro brasileiro. Ambos os esportistas também já assistiram diversos jogos da NBA juntos e têm uma relação bem próxima, se encontrando sempre que há espaço na agenda. Em uma postagem em suas redes sociais, Hamilton postou uma foto junto ao futebolista que dizia "meu irmão de outra mãe", dando a perceber a grande dimensão da amizade dos dois.

Arnold Schwarzenegger

O astro dos filmes de ação de Hollywood e multi-campeão do fisiculturismo descreveu o jogador como “um verdadeiro campeão” durante um dos seus encontros. E a admiração é mútua, já que o atacante do PSG já postou diversas fotos junto com o eterno “Exterminador do Futuro”.

Will Smith

Mais uma estrela de Hollywood que tem uma relação de amizade com Ney. O craque brasileiro considera Will Smith seu ator favorito. Porém, durante a Copa do Mundo, Will criticou o desempenho do futebolista, afirmando que ele tentava “cavar” muitas faltas.

Matthew Lewis

O ator que ficou conhecido ao interpretar Neville Longbottom nos filmes da franquia Harry Potter definiu o jogador brasileiro como “patético”, por conta das quedas nos jogos da Copa do Mundo. Porém, após ser duramente criticado, o ator suavizou seus comentários: “Meu português está um pouco enferrujado, mas estou supondo que vocês estão todos dizendo que o fato de ele rolar e fingir é embaraçoso de ver, considerando o talento natural que ele tem, e vocês gostariam que ele parasse. Todos nós concordamos”.

Maite Perroni

Após ter a seleção do seu país eliminada da Copa do Mundo, a ex-integrante do grupo RBD brincou com o brasileiro. “Respeito a dor, mas preciso pedir dicas de atuação para o Neymar. Mas está tudo bem, amo o Brasil e celebro sua vitória”, falou durante participação no programa The Noite, no SBT.

Joey Barton

Um dos maiores críticos do craque da seleção canarinha, Joey Barton é um futebolista mais lembrado por suas faltas do que por suas conquistas dentro de campo. Em entrevista recente ao L’Equipe o inglês disparou. “Meu filho fala em ser jogador de futebol e cita Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Mohamed Salah como exemplos. Em casa, ninguém fala o nome de Neymar. Para mim, ele é como uma Kim Kardashian. Vimos na Copa do Mundo que ele não está entre os melhores do mundo, longe disso. Mais que um fenômeno do futebol, ele é famoso no pub, assim como as Kardashians”.