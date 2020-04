Com o técnico Jorge Sampaoli no comando do Atlético, o clube mira contratações no mercado internacional para quando o futebol brasileiro recomeçar. Algumas sondagens foram feitas por Alexandre Mattos, diretor do alvinegro.

Alguns nomes foram comentados nos bastidores e publicados pela imprensa internacional: o zagueiro Benjamín Kuscevic, da Universidad da Católica, do Chile, o volante Charles Aránguiz, ex-Internacional e hoje no Bayer Leverkusen, da Alemanha, os meio-campistas Pablo Aránguiz, do FC Dallas (emprestado para Universidad de Chile), e Ángelo Araos, do Corinthians, o meia-atacante Marcelino Moreno, do Lanús, e o atacante Adolfo Gaich, do San Lorenzo, ambos clubes argentinos.



“Não estamos fazendo ofertas financeiras, estamos apenas sondando para saber as condições e os valores. Tem na lista do Sampaoli jogadores da Argentina, mas não falo nomes”, disse o presidente Sérgio Sette Câmara, em entrevista ao canal do jornalista Breno Galante, no Youtube.



Com a valorização do real em relação a outras moedas de países da América do Sul, a chegada de mais jogadores do continente ao futebol brasileiro se tornou natural. Nesta década, o Atlético contratou 17 atletas estrangeiros.



Com problemas financeiros durante a paralisação do futebol brasileiro em função da pandemia do novo coronavírus (atraso no pagamento de parte dos salários e ações na Fifa a serem quitadas), o Atlético só vai fechar contratações quando as atividades forem retomadas.

Fonte: Estado de Minas