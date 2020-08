Com parte do comércio fechado há mais de quatro meses, o prefeito de São João del Rei, Nivaldo de Andrade (PSL), disse que quer abrir “tudo que tem CNPJ”, incluindo motéis, uma tradicional casa de prostituição na cidade e as igrejas, mesmo com a pandemia do coronavírus. Porém, o chefe do Executivo garante que vai respeitar os protocolos do Minas Consciente para “evitar problemas com a Justiça”.



“Pra mim, pode falar uma coisa? Eu quero que abra tudo, eu quero que abra do comércio à Casa da Luz Azul (prostíbulo conhecido como Casa da Luz Vermelha). Agora, vou acompanhar o Minas Consciente e só vou abrir com responsabilidade, mas eu quero abrir tudo, motel, igreja, loja, tudo que existe e tem CNPJ”, afirmou.



As declarações aconteceram durante o anúncio da nova fase de flexibilização das atividades comerciais. O município, que tem mais de 90 mil habitantes, está na Onda Amarela – a penúltima das quatro categorias.



Por conta disso, desde sábado (1º) o processo avançou na cidade, e agora está permitido o funcionamento de lojas de roupa, salões de beleza, papelarias e os demais permitidos nas ondas anteriores.