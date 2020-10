A Paróquia São Vicente Férrer, responsável pelo debate entre os candidatos a prefeito de Formiga, Eduardo Brás/PSD e Eugênio Vilela/DEM, confirmou o cancelamento do evento, que aconteceria às 20h desta sexta-feira (2), no salão do MAJ.

Os dois candidatos gravaram vídeos na manhã desta sexta falando sobre o procedimento adotado de enviar perguntas antecipadamente a eles.

Após esse episódio, a Paróquia achou melhor cancelar o primeiro debate.

O objetivo da organização era divulgar as propostas dos candidatos para a população de Formiga. O dedate seria transmitido pelo Facebook da Paróquia e pela rádio 93 FM. Uma nova data não foi marcada.