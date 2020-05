A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na tarde desta quarta-feira (13) a confirmação do décimo caso positivo da Covid-19 em Formiga.

Desta vez, a paciente é uma mulher de 37 anos, que não tem outras complicações de saúde e está em isolamento domiciliar. Ela e seus familiares estão sendo acompanhados.

Dos dez casos positivos já registrados em Formiga, três pessoas já estão curadas. No entanto, é necessário que a população formiguense continue com as práticas que minimizam a proliferação do novo coronavirus, como usar máscaras, higienizar corretamente as mãos e sair de casa somente quando for estritamente necessário.

Os casos em investigação são 598 e 302 foram descartados.