A pandemia do novo coronavírus fez o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender o cancelamento dos títulos de habitantes de 148 cidades de Minas Gerais.

O documento de votação dos cidadãos que não fizeram o recadastramento biométrico no prazo seria anulado. A Covid-19, contudo, suspendeu o atendimento presencial nas unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, todas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são algumas das cidades beneficiadas pela decisão. Elas compõem grupo de 175 municípios que concluíram, entre 2019 e este ano, o processo de coleta das impressões digitais do eleitorado. (Veja a lista clicando aqui).



Em outras 27 localidades, no entanto, o cancelamento do título dos eleitores que não aderiram à biometria foi mantido. Os cadastros dos votantes dos municípios tem sido alvo de investigação por supostas irregularidades. Entre elas está Moeda, na Região Central de Minas.



Coronavírus barra biometria