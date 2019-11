Jornais e sites de diversos países do mundo noticiaram as declarações de Eduardo Bolsonaro sobre “um novo AI-5”.

As publicações se referiram ao ato institucional como uma tática da ditadura militar. Elas também citam que a fala foi criticada no Brasil.

‘New York Times’ e ‘Washington Post’



Um texto da agência Associated Press foi publicado pelo “New York Times” e pelo “Washington Post”, dos Estados Unidos.



“Um filho do presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, foi criticado na quinta-feira (31) depois de sugerir que o governo deveria adotar uma tática da era da ditadura se ela for necessária para controlar protestos de rua”, diz a reportagem.

Independent

O “Independent”, da Inglaterra, publicou um texto em que cita as críticas à fala de Eduardo Bolsonaro. Nele, fala dos protestos que acontecem no Chile.



Reprodução da tela do ‘Independent’ com a reportagem sobre as declarações de Eduardo Bolsonaro — Foto: Reprodução









“[Eduardo] Bolsonaro disse que para prevenir isso no Brasil um decreto semelhante ao que foi publicado em 1968 pela ditadura militar do Brasil deveria ser imposto. Quatro anos depois de tirar João Goulart, o presidente eleito democraticamente, o decreto tirou direitos políticos de deputados da oposição e suspendeu algumas garantias constitucionais.”