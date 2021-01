Redação UN

Há exatamente um mês foi publicada, no Diário Oficial de Minas Gerais, a Emenda Constitucional 106, promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Agostinho Patrus/PV, isto, no dia 4 de dezembro.

Fruto da PEC 52, que teve como primeiro signatário o deputado Professor Cleiton/PSB, a nova lei constitucional mineira atendeu aos reclames de milhões de mineiros reunidos em grupos sociais e/ou agindo nos municípios lindeiros, na Assembleia Legislativa e na esfera federal (Senado e Câmara). A Emenda tomba, “para fins de conservação, o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, devendo seus níveis serem mantidos, respectivamente, em, no mínimo, 762m (setecentos e sessenta e dois metros) e 663m (seiscentos e sessenta e três metros) acima do nível do mar, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas, notadamente para o turismo, a agricultura e a piscicultura, dentre outras atividades. ”