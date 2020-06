Menos de uma semana após assumir o cargo de ministro da Educação na vaga de Abraham Weintraub, Carlos Alberto Decotelli deve deixar o comando da pasta no governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (30), no Palácio do Planalto, Decotelli formalizou seu pedido de saída ao entregar uma carta de demissão sem nem mesmo ter tido uma cerimônia oficial de posse, até então prevista para hoje. O professor havia assumido o cargo no último dia 25. Bolsonaro teria concordado com o pedido, conforme o ainda ministro disse à “Folha de S.Paulo”.

A iminente saída veio após instituições de ensino, tanto do Brasil quanto do exterior, terem desmentindo a existência de títulos que o agora ex-ministro exibia em seu currículo.

O presidente Jair Bolsonaro já busca um sucessor com a intenção de empossá-lo até sexta-feira (3). Estão na disputa Anderson Correia, atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, o ex-assessor do MEC Sérgio Sant’Ana e o conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE) Antonio Freitas, que é pró-reitor na FGV e cujo nome aparecia como orientador do doutorado não realizado por Decotelli.

O novo escolhido será o quarto ministro da Educação do governo em pouco mais de um ano e meio, já que o primeiro foi Ricardo Velez Rodriguez. A ala olavista quer se aproveitar da situação embaraçosa para emplacar um nome no MEC novamente.