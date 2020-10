A Secretaria Municipal de Saúde informou, na tarde desta sexta-feira (2), que o município de Formiga vai avançar para a “Onda Verde” do Plano Minas Consciente, a partir deste sábado (3), seguindo o critério microrregional.

De acordo com decreto municipal, assinado nesta sexta, fica autorizada a reabertura do Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

No dia 24 de setembro, a macrorregião Oeste do Estado, a qual Formiga está inserida, havia regredido para a Onda Amarela do programa Minas Consciente.

