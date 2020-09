Mais um decreto que regulamenta atividades comerciais em Formiga durante a pandemia da Covid-19 foi publicado pela administração municipal.

De acordo com a nova decisão do Executivo formiguense, está autorizado o retorno da realização da Feira Livre nas proximidades do Terminal Rodoviário

Ainda de acordo com o Decreto 8402, publicado nesta sexta-feira (4), as barracas deverão ser montadas respeitando o distanciamento de dois metros e a comercialização de produtos poderá ser feita das 6h às 12 horas, ficando proibido o consumo de alimento no local.

Feiras e clientes deverão utilizar máscara de proteção individual durante todo o período de permanência na localidade e higienizar as mãos com álcool 70%.