As regras para o atendimento presencial de clientes em bares, lanchonetes, restaurantes, cafeteria, trailers, quiosques e padarias foram publicadas em um decreto pela Prefeitura de Luz.

O documento, que passou a vigorar na sexta-feira (7), prevê, além de recomendações de segurança, o número de clientes e o distanciamento das mesas, horário de funcionamento e intervalos de higienização.

Segundo decreto, a lotação máxima do estabelecimento deve ser de, no máximo, 30% da capacidade total. A ocupação das mesas deve ser limitada a duas pessoas, com distanciamento de dois metros entre as mesas.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos deverão manter na porta um dos funcionários, usando máscara, com um frasco de álcool em gel 70% para uso nas mãos de clientes na entrada e na saída. O self service, o uso de buffet e música ao vivo estão proibidos.