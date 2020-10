Em menos de 24 horas, a administração municipal emitiu três decretos sobre providências relacionadas ao novo coronavírus. Os dois primeiros tratavam de liberações para uso de piscinas em academias e clubes e para a realização de eventos fechados.

Nesta quarta-feira (7), o decreto divulgado diz respeito à manutenção da suspensão das aulas presenciais, determinação que vem desde meados de março.

O Decreto 8.467, que será publicado nesta quinta-feira (8), mantém suspensas as aulas presenciais, por tempo indeterminado, em todo o território municipal, nas escolas públicas e privadas, em todos os níveis de ensino, como medida preventiva à propagação do coronavírus, causador da Covid-19.

A decisão foi tomada, mesmo diante do disposto no Plano “Minas Consciente, no qual Formiga se encontra na “onda verde” pelo critério microrregional, e o município poderia retomar as aulas.