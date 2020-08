O Executivo formiguense publicou, nesta quarta-feira (26), o Decreto 8.384, que autoriza o funcionamento de empreendimentos que trabalhem com a prestação de serviços de ensino extracurricular, como música, artes, idiomas, informática, desenvolvimento profissional e gerencial e cursos preparatórios para concursos e similares, com ocupação máxima de 50% da capacidade das salas e distanciamento de, no mínimo, dois metros entre os assentos.

Entre outras medidas, também será necessário o uso de máscara de proteção facial; higienização apropriada e frequente dos pisos e superfícies, disponibilização de álcool 70%, sabonete líquido e papel toalha e manter a ventilação natural durante todo o período de funcionamento, ficando vedado o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

O decreto autoriza, também, a realização de práticas esportivas coletivas desenvolvidas ao ar livre, como futebol, futsal e vôlei. No entanto, fica proibido o compartilhamento de objetos de uso pessoal e chuveiros.

Nos bebedouros, o jato inclinado de aproximação bucal deverá ser lacrado, ficando livre para utilização somente o jato para abastecimento de copos e garrafas. Lavatórios deverão ser mantidos em pontos estratégicos e álcool 70%, sabonete líquido e papel toalha deverão ser disponibilizados para uso dos praticantes. Para a higienização frequente dos pisos, superfícies e banheiros, o estabelecimento deverá disponibilizar um funcionário devidamente paramentado.