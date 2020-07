Um novo decreto com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus em Formiga foi publicado nesta terça-feira (7).

Para elaboração do documento, o Executivo levou em consideração as recomendações da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) e do Ministério da Saúde.

O decreto, de número 8.312 prevê que, no município, fica vedado, durante o período de pandemia, o consumo de bebida alcoólica em vias públicas, incluindo o entorno de postos de combustíveis situados às margens da rodovia, bem como o consumo no interior de qualquer estabelecimento, a não ser durante o período do almoço em restaurantes, bares e lanchonetes, das 11h às 15 horas.

Aos domingos, os supermercados não poderão abrir as portas. O funcionamento será permitido somente aos postos de combustíveis, farmácias, restaurantes, bares e lanchonetes que forneçam almoço, sempre observando as medidas definidas no Decreto 8.251 (de 20 de maio de 2020).