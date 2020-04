Um dia após um decreto da Prefeitura de Brumadinho, cidade na região de Belo Horizonte, ter proibido o acesso de pessoas ao mirante da serra do Rola-Moça, placas começaram a ser instaladas no local na manhã desta quinta-feira (30). A ação visa coibir a circulação e a aglomeração durante a pandemia do coronavírus.

As placas são instaladas às margens da estrada, em locais que, geralmente, as pessoas usam para ter uma visão da região.

Além do mirante, o Topo do Mundo e a cachoeira da Jangada, em Casa Branca, também serão fechados. Os trabalhos podem durar mais de um dia.

De acordo com o portal O Tempo, no local pela primeira vez, a auxiliar administrativa Letícia Cristina de Abreu Dias, de 21 anos, não concordou com a possibilidade de fechamento. “Acho que não deveriam fechar, e sim exigir apenas que viessem de máscaras. Acho que essa restrição neste momento é desnecessária”, disse.