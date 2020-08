A prefeitura de São Tomé da Letras (MG) renovou nesta semana, o decreto que proíbe a entrada de turistas na cidade por mais 30 dias. O município ainda não registrou nenhum caso do novo coronavírus, mas pelo menos 19 pessoas estão em isolamento social, depois de terem contato com um médico infectado pela Covid-19.

“Procuramos os pacientes, fizemos os termos de isolamento, orientamos e informamos que os testes seriam feitos. Apenas um paciente começou a apresentar sinais gripais, mas, em consulta com outro médico, foi receitada a medicação para sintomas iniciais da covid-19. Eles serão farão o teste antígeno amanhã”, contou Natália Ribeiro dos Santos Silva, coordenadora de Vigilância em Saúde.

Segundo o último censo do IBGE, São Tomé tem cerca de 7 mil habitantes e é um dos destinos mais procurados por turistas pelas paisagens, cachoeiras e misticismo da cidade. O município foi a primeira do Sul de Minas a fechar as entradas, no dia 17 de março.

Ainda de acordo com o novo decreto, o uso de máscaras continua obrigatório em ambientes públicos e particulares. Nos próximos dias, o município irá publicar uma cartilha, encerrando a primeira a primeira fase de combate à pandemia.