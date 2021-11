Ao menos 121 cidades do Norte e Noroeste de Minas Gerais devem ficar atentos às previsões do tempo no final deste domingo (21) e começo de segunda-feira (22). A frente fria que trouxe chuvas ao estado desde sexta-feira pode causar mais danos.

A Defesa Civil de Minas Gerais publicou um alerta informando que, entre 17h e 19h (pelo menos), 16 cidades podem ser atingidas por uma tempestade de raios, além de chuva forte. Os municípios são:

Arinos

Buritis

Formoso

Paracatu

Unaí

Fruta de Leite

Novorizonte

Rio Pardo de Minas

Salinas

Taiobeiras

Bonito de Minas

Cônego Marinho

Januária

Juvenília

Manga

Montalvânia

O Gabinete Militar do Governador (GMG)/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) estima o fim da tempestade para 19h, porém, a variação da nebulosidade pode fazer com que esse horário seja prorrogado ou adiantado.

Há grande risco de queda de energia elétrica e que raios atinjam casas, árvores e pontos altos. A recomendação é ficar dentro de carros, caso você esteja em deslocamento, e nunca se esconder embaixo de nenhuma árvore. Em casa, desligue todos os aparelhos eletrônicos da tomada.