O primeiro balanço divulgado pela Defesa Civil neste domingo (26) com os números atualizados dos efeitos das chuvas em Minas Gerais ampliou, para 37, o número de mortes registradas no estado (inicialmente o número anunciado foi de 38, revisto em seguida). Mais da metade delas ocorrida na Grande BH, que registrou, na sexta-feira, o dia com maior volume de precipitações da história. O levantamento confirma oito óbitos na capital; seis em Betim, cinco em Ibirité e um em Contagem. No interior, as ocorrências fatais se concentraram na Zona da Mata. Vinte e cinco pessoas seguem desaparecidas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil,13.687 pessoas foram obrigadas a deixar suas residências devido à situação de risco e outras 3.354 estão desabrigadas.

