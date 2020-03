Já são 62 as mortes causas pelas chuvas em Minas Gerais desde o dia 24 de janeiro quando tempestades atingiram Belo Horizonte e o interior.

A última vítima foi registrada neste sábado (7) em Pirapora, na Região Norte do estado, pela Defesa Civil. Um idoso, de 81 anos, morreu ao atravessar de barco o Rio São Francisco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele morava na Ilha do Coqueiro e se deslocava em um barco a motor para a área urbana da cidade, quando desapareceu. De acordo com testemunhas, no momento da travessia chovia e o nível do rio havia subido em torno de quatro metros.

O corpo foi resgatado na manhã deste sábado (7) pelos bombeiros e Marinha.