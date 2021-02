Um comunicado emitido pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (18) alerta os belo-horizontinos sobre a possibilidade de pancadas de chuva de até 50 mm, que podem atingir a capital mineira até às 8h desta sexta-feira (19). A precipitação pode vir acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

A previsão meteorológica indica que essa quinta-feira será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva que podem ser fortes. A temperatura mínima foi 18 °C e máxima estimada é de 26 °C. A umidade relativa mínima do ar deve girar em torno de 70%.

Risco geológico

No domingo (14), a Defesa Civil alertou sobre a possibilidade de risco geológico alto até esta sexta. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos. Conforme orientações, os principais indícios de que podem ocorrer deslizamentos são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.