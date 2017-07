A grande massa de ar seco que atua na região de Formiga atualmente, tem feito com que a umidade relativa do ar despenque, chegando em alguns horários do dia a 20%. Diante disso, a coordenadora da Defesa Civil de Formiga, Vera Moreira, divulgou alerta para a população.

“Segundo a Organização Mundial de Saúde, precisamos de, pelo menos, 60% de umidade do ar para vivermos em condições saudáveis. Em situações como a que estamos, com os índices abaixo do necessário, é recomendável que a pessoa beba bastante líquido, principalmente água em pequenas quantidades, mas durante todo o dia, principalmente crianças. Isso ajuda a evitar desconfortos respiratórios, tosses e outras doenças”, explicou Vera.

A coordenadora da Defesa Civil ainda orienta a evitar a prática de exercícios ao ar livre durante o período da tarde.