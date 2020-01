Integrantes da Defesa Civil de São Paulo chegaram a Minas Gerais para prestar auxílio e atuar nos locais afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias na capital e no interior.

Janeiro de 2020 é o mês mais chuvoso no estado em 110 anos. Até a manhã desta quarta-feira (29), 54 pessoas perderam a vida.

Os técnicos, engenheiros e geólogos paulistas vão trabalhar em várias frentes, como explica o major Eduardo Lopes, superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual de Minas.



“O Estado de São Paulo se sensibilizou e disponibilizou esse efetivo para nos auxiliar nas nossas demandas. Já recebemos seis integrantes que vão fazer atendimentos tanto nas partes técnica e burocrática, quanto prestando auxílio aos municípios que decretaram situação de emergência. Além disso, eles estarão em campo na análise de áreas vulneráveis, inicialmente em Belo Horizonte, mas com possibilidade de estender para o interior’’, informa Lopes.



O major Marcelo Vieira dos Santos, da divisão de respostas da Defesa Civil de São Paulo, diz que a equipe vai reforçar o trabalho nas vistorias e no atendimento emergencial. “Esse corpo de agentes já trabalhou em outros desastres, não só em São Paulo, mas em outros estados do país. Todos estão capacitados para ajudar no trabalho da Defesa Civil de Minas Gerais”, ressalta.

