Os moradores que residem próximo ao rio Formiga devem ficar atentos. A Defesa Civil do município emitiu um alerta no final da tarde desta sexta-feira (24) para o risco de enchente.



De acordo com a coordenadora do órgão, Vera Moreira o volume de chuva registrado na tarde desta sexta foi maior do que o esperado. A previsão era de 50 mm de precipitação, marca registrada durante os 23 primeiros dias de janeiro, mas conforme o Corpo de Bombeiros, o índice pluviométrico registrado foi mais do que o dobro do previsto.



Os dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia localizada em Formiga registrou um acúmulo de 116,8 mm, considerando o período de 00h até as 18h desta sexta.



Conforme Vera, a possibilidade de enchente na cidade está concentrada na região do Parque de Exposições, desta forma, a Defesa Civil solicita a população que evite trafegar pela região. “Algumas ruas da cidade já foram interditadas e poderemos, nas próximas horas, interditar pontes. Solicitamos a todos que colaborem e evitem trafegar próximo as áreas de risco”.



A Secretaria de Gestão Ambiental informou que está atenta às recomendações da Defesa Civil Estadual e realiza em parceria com a Defesa Civil o monitoramento dos cursos d’água que cortam o perímetro urbano. “Até as 18 horas desta sexta-feira, o engenheiro ambiental Felipe Basílio Nunes e a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Vera Moreira, fizeram uma inspeção geral ao longo do rio Formiga. Eles constataram que, apesar do volume expressivo de água, a velocidade de escoamento está normal. Entre junho e novembro de 2019, houve um procedimento técnico de alargamento e aprofundamento da calha dos rios Formiga e Mata Cavalo, removendo, junto à vegetação, cerca de 400 caminhões de sedimentos. A Defesa Civil, no entanto, alerta que, caso a precipitação se intensifique nas próximas horas, é recomendável a população residente às margens dos cursos d’água deixar suas residências e aguardar a estabilização da situação. Neste momento, Formiga está em alerta amarelo”.





(Fotos: WhatsApp/Reprodução)





O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros emitiu uma nota na tarde desta sexta com orientações à população. Conforme o Cobom, até o início da noite não foram atendidas ocorrências complexas ocasionadas pelas chuvas, destacando-se apenas alguns pequenos alagamentos em residência ocasionados pela ineficiência do sistema de escoamento, quedas de árvores sem atingir pessoas e bens e pequenos desmoronamentos de vias, como o registrado na rua dos Viajantes no Centro e na avenida Geraldo Almeida.

Cratera se abriu na calçada na avenida Geraldo Almeida (Foto: WhatsApp/Reprodução) Entrada do Clube Centenário (Foto: WhatsApp/Reprodução)



O Cobom informou ainda que também está realizando vistorias periódicas para verificar o volume dos rios e as áreas de risco geológico mapeadas. “As pessoas que moram próximas a encostas e taludes devem ter atenção redobrada, visto que o grande volume de água drenado pelo solo nesses locais potencializa o acontecimento de deslizamentos e escorregamentos de massa. Todos devem manter a acalma, ficar atentos e caso identifiquem alguma situação de risco, devem ligar no 193 para que uma de nossas equipes desloque ate o local para verificar a situação”, frisou a corporação.



