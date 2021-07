Com base nas informações meteorológicas geradas pelo Sistema Nacional de Meteorologia (INMET), a Defesa Civil de Formiga recebeu alerta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), sobre frio intenso nos próximos dias. Em Formiga, a temperatura mínima pode chegar a 4°.

De acordo com o alerta, a partir da próxima quarta-feira (28), uma intensa massa de ar frio (de origem polar) deverá avançar pela Região Sul do Brasil e no decorrer da semana influenciar as temperaturas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e sudoeste da Região Norte.

Em Formiga, segundo dados do INMET, na quinta-feira (29), a temperatura mínima pode chegar a 4°. As baixas temperaturas devem permanecer até segunda-feira na casa dos 8°. De acordo com a coordenadora da Defesa Civil de Formiga, Vera Moreira, além de a população se proteger do fio, o alerta vale até para agricultores aceleraram a colheita para não perder.