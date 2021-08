A Defesa Civil de Minas Gerais vai distribuir 90 mil cestas básicas a todos os 853 municípios do estado. Conforme informou o governo, cada cidade será contemplada com, no mínimo, 100 unidades.

Para apoiar Minas no enfrentamento à pandemia da Covid-19, as cestas foram doadas ao estado, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

“Agradecemos a doação da igreja, que confiou ao Governo de Minas e a nós, do Gabinete Militar do Governador, a distribuição dessas cestas que tanto vão ajudar o povo mineiro. Com ações transversais, principalmente para atender a questões humanitárias, faremos essa ajuda chegar a quem realmente precisa”, afirmou o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual de Defesa Civil, o coronel da PM Osvaldo de Souza Marques.

Planejamento