*Da redação – Últimas Notícias

O vereador Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping) acionou a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (14), após constatar que em duas agências bancárias do município o horário de funcionamento dos terminais de autoatendimento, regulamentado pela lei 5272 de 25 de abril de 2018, não está sendo cumprido.

Um boletim de ocorrência foi lavrado em desfavor da Caixa Econômica Federal e do Banco Mercantil do Brasil cujas agências locais estão sendo mantidas fechadas em desacordo com o horário previsto, mesmo após haver sido sancionada a matéria. A proposta feita por Sandrinho, transformada em lei, prevê o acesso aos terminais de 7h às 22h, inclusive aos finais de semana e feriados.

De acordo com o vereador, nesta terça-feira (15), ele encaminhará a denúncia ao setor da administração municipal responsável para que seja aplicada a multa prevista em lei, que é de 100 Unidades Fiscais do Município de Formiga por dia de descumprimento, chegando a um total de R$23.944. Em caso de reincidência, o valor será de R$ 47.888,00.

Caixa

O superintendente regional da Caixa, Rogério Vidas, em entrevista ao portal, afirmou que a determinação legal não vem sendo cumprida devido a problemas operacionais. Segundo ele, a grade recentemente instalada na agência, em atendimento a uma outra lei municipal (5208 de 17 de outubro de 2017), por não ser de acionamento eletrônico dificulta a abertura e fechamento do banco nos horários determinados, mas que é prioridade da Caixa atender a lei e estudos técnicos estão sendo feitos em busca de uma solução.

Confira o áudio da entrevista

Na área externa da agência da Caixa foi afixado um aviso informando que a agência continua em reforma e que até o término dela o atendimento ao público ocorrerá das 9h às 17h30.

Porém, para o vereador Sandrinho, a informação sobre a reforma não procede, pois, imagens feitas no interior da Caixa mostram que todos os terminais de autoatendimento estão em pleno funcionamento.

A reforma no interior da agência foi motivada por um ataque de criminosos no dia 1º de agosto do ano passado. Mesma data em que o banco Mercantil foi alvo de bandidos.

Mercantil

O portal também entrou em contato com a assessoria do banco Mercantil, por meio da profissional Celira Fonseca, que respondeu por meio de nota: “A instituição financeira informa que o horário de atendimento dos caixas eletrônicos, na cidade de Formiga, foi alterado para adequação à lei vigente”.