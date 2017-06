A Prefeitura de Formiga realizou, nesta terça-feira (13), processo de licitação na modalidade tomada de preço, para escolha da empresa que ficará responsável pela revitalização do Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

A vencedora do processo foi a construtora MChaves, com sede em Formiga.

A empreiteira venceu o processo licitatório ao oferecer o serviço por R$ 1.934.583,72, o que gerará economia de 18% em relação ao valor anteriormente divulgado (R$ 2.375.545,78). Participaram da licitação seis empresas, sendo quatro de Formiga, uma de Arcos e uma de Araxá.

Agora, o contrato entre Prefeitura e a MChaves será assinado e os documentos serão enviados à Caixa Econômica Federal, que irá autorizar o início da obra. De acordo com a Prefeitura, a expectativa é de que ainda neste mês os trabalhos sejam iniciados.

No mês passado, a Prefeitura deu início às obras de revitalização da Praia Popular. Na ocasião, uma motoniveladora, uma carregadeira e um caminhão basculante foram enviados ao local para iniciar a limpeza possibilitando a realização da terraplanagem.

“Até o final deste ano, a obra será entregue totalmente revitalizada. E mais: o processo de licenciamento ambiental já está em andamento para que Furnas inicie a retirada das algas e aguapés que estão, desde muito tempo, sufocando nossas lagoas”, comentou o prefeito Eugênio Vilela.

Toda a estrutura física da Praia Popular foi demolida em setembro de 2013. Desde então, a população aguarda o início das obras de revitalização do local.

A obra

Os recursos para a obra vêm de quatro investidores: Secretaria de Estado de Obras (Setop), Ministério dos Esportes, Ministério do Turismo e a contrapartida da Prefeitura.

A Setop repassará R$ 1,6 milhão, que serão utilizados para paisagismo (grama), pisos de concreto pré-moldado, quiosques, bar, posto policial, portaria (pórtico), entrada, bancos da praça, equipamentos, parquinho e alambrado.

Já a parte do Ministério dos Esportes corresponde a R$ 292.500, para a construção de quiosques, banheiros, quadra poliesportiva e quadra de peteca. Serão recebidos do Ministério do Turismo R$ 243.750 para que sejam feitos guias de meio-fio, piso de concreto permeável e plantio de árvores. A contrapartida da Prefeitura para receber os recursos será de R$ 148.968,31. O município ainda ficará responsável pela construção de um campo society, no valor de R$ 85.915,03, e da terraplanagem.