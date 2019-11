Os horários de concentração, trajetos e dispersão para o “Pré-Carnaval do Divino 2020” em Divinópolis foram definidos.

O evento será realizado no dia 15 de fevereiro do ano que vem, na rua Pitangui entre a avenida JK até o final do mercado distrital e vias adjacentes na região do bairro Bom Pastor.



Das 9h às 22h, os foliões terão a opção de acompanhar seis blocos pelas ruas ou assistir em locais fixos. Uma reunião com todos os envolvidos na festa para definir os preparativos foi realizada na sexta-feira (1º).



De acordo com a Prefeitura, o objetivo é organizar os locais em escalas para evitar o choque de horários, para que assim os foliões aproveitem melhor a festa.