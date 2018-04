A diretoria de Comunicação da Prefeitura recebeu nessa quarta-feira (4) as propostas de patrocínio e documentações das entidades interessadas em participar da 12 a edição do Festival da Linguiça de Formiga, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de junho. Os envelopes entregues por elas foram abertos e as propostas analisadas pela Comissão de Patrocínio e Eventos, na Diretoria de Compras Públicas.

As associações estavam concorrendo a dois espaços, denominados A e B, que serão usados para comercialização de bebidas (chopp, cerveja, refrigerante, suco e água) e pratos que tenham como base a tradicional linguiça de Formiga. O espaço A, no valor de R$600, destina duas tendas 4x4 a cada entidade. Já o espaço B, no valor de R$300, conta com uma tenda 4x4.

As entidades escolhidas para o espaço A são: Apae; Tatame do Bem; Capítulo Areias Brancas da Ordem Demolay; Augusta e Respeitável Loja Simbólica Ciência e Virtude e Mão Amiga.

Já para o espaço B, ficaram selecionadas: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Desvalidas; Associação Dom José Antônio do Couto; Loja Maçônica Labor a Deus, Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, Rotary Clube e Centro Espírita Francisco de Assis.

O secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, afirma que o festival mantém o objetivo de divulgar a tradicional linguiça de Formiga e arrecadar recursos para as associações beneficentes. O evento também contará com atrações artísticas, com a realização de concursos musicais.

“Nesta edição, estamos envolvidos no fortalecimento do turismo gastronômico, na valorização dos artistas locais e dos valores culturais, oferecendo melhor entretenimento à população. Anteciparmos o lançamento e divulgação da data permite que toda a região possa se programar e participar, gerando benefícios econômicos também na hotelaria e prestação de serviços no município”, ressaltou Alisson Sá.