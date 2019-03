O Governo de Minas já definiu os municípios-sede da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2019, o maior evento esportivo-social do país, destinado a jovens de 12 a 17 anos, das escolas públicas e particulares do Estado.

Nesta etapa, que acontece no âmbito das 47 Superintendências Regionais de Ensino, participam estudantes-atletas das modalidades coletivas como basquete, futsal, handebol e voleibol, além da modalidade de xadrez, em dois módulos, nas categorias masculino e feminino.

Os campeões de cada modalidade coletiva e os quatro primeiros colocados do xadrez se classificam para a etapa regional. A lista completa pode ser conferida aqui.

Formiga está na lista das cidades que irão sediar os jogos. As partidas ocorrerão na 7ª semana dos jogos, entre 20 e 26 de maio. A cidade das Areias Brancas pertence à Superintendência Regional de Ensino de Passos.

As inscrições para as disputas se encerram na próxima segunda-feira (11). Até agora, 772 municípios já garantiram uma vaga para as competições. Para participar do evento, basta o representante municipal acessar o site dos jogos escolares. A competição é promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEE).

O Jemg acontece em quatro etapas. A municipal é a primeira, de responsabilidade das prefeituras que queiram participar dos Jogos. Já as etapas microrregional, regional e estadual são realizadas pelo Governo de Minas e executadas pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg). Os campeões estaduais do Jemg representam o Estado nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, competições de âmbito nacional.

Os campeões em cada uma dessas modalidades e os quatro primeiros colocados no xadrez avançam para a etapa regional, realizada no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Aço, região Central e no Norte do Estado. Esta etapa, que deve ser realizada também em junho, inclui o vôlei de praia e a peteca.

Os vencedores da etapa regional seguem para a estadual. Nesta fase, entram todas as modalidades de esportes já executadas, incluindo ainda o atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação e tênis de mesa, além das modalidades paralímpicas, como o atletismo PCD, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô PCD, natação PCD, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Desenvolvimento dos atletas

Os Jogos Escolares de Minas Gerais buscam fomentar a prática do esporte para fins educativos, para o desenvolvimento integral do estudante; estimular o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares, bem como indicar o representante do estado nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.