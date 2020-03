A Secretaria de Cultura divulgou, nesta segunda-feira (16), as canções selecionadas para a 3ª edição do Festival Louva Formiga. O evento está marcado para o dia 27 deste mês na praça do Terminal Rodoviário.

A Prefeitura alterou o número de vagas previsto no regulamento de dez para 15 músicas, “devido ao alto número de inscrições e excelente qualidade dos trabalhos inscritos, no intuito de democratizar ainda mais o festival”.

Canções selecionadas:

1. “Até a manjedoura”