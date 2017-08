Terminou no sábado (5), em Uberaba, a etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Organizada pela Secretaria de Estado de Esportes (SEESP), a competição reuniu mais de cinco mil alunos-atletas e definiu os representantes do Estado nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e nas Paralimpíadas Escolares.

Nos cinco dias foram disputadas as modalidades de atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica de trampolim, goalball, handebol, judô, natação, natação PCD, peteca, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Os Jogos acontecem em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e módulo II, de 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino. Confira a lista dos campeões.

“O JEMG deste ano foi um sucesso do início ao fim. Começamos tendo o maior número de municípios inscritos da história dos Jogos. Com mais times na disputa, o nível das partidas também melhorou. É importante parabenizar não apenas os campeões, mas também destacar a importância dos pais, familiares, professores, diretores, e é claro, de todos os nossos milhares de alunos-atletas que fizeram da edição 2017 do JEMG a maior e melhor da história”, destaca o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo.

Entre as conquistas, uma chama a atenção. No futsal masculino, do módulo I, a Escola Estadual Pedro Lesa, da pequena São Miguel do Anta, ficou com o título após derrotar, na final, o Colégio Magnum, de Belo Horizonte, por 7 a 3. Por mais que pareça um resultado comum, a surpreendente vitória é um exemplo de que no esporte nem sempre o favoritismo se confirma.

“Por muito pouco não conquistamos o título no ano passado, mas dessa vez conseguimos e com uma grande atuação na final. Derrotamos um dos colégios que mais investem no esporte”, comemora o técnico da equipe e diretor da escola, Wilton Teixeira.

Além do título e da vaga para os Jogos Escolares da Juventude, os garotos foram recebidos com festa, na cidade localizada no Território Caparaó.

Formiga

Dois alunos de Formiga, estudantes do Colégio Losango, se classificaram para a etapa estadual na modalidade xadrez e foram os únicos a representar a cidade de Formiga nos jogos. Vinicius Santos Alves conquistou o 23º lugar na classificação e Mariles Costa Teixeira ficou no 22º lugar.

JEMG

Realizado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes (SEESP), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), o JEMG é o maior e mais importante programa esportivo-educacional do Estado, além de ser uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática do desporto e a construção da cidadania de alunos-atletas entre 12 e 17 anos.

