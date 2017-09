A segunda fase dos Jogos do Interior de Minas (Jimi) chegou ao fim no domingo (10), nas quatro cidades sede: Itabira, Montes Claros, Pitangui e São João del-Rei. Realizada pela Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), a competição definiu os municípios que se classificaram para a etapa estadual, que este ano acontecerá em Lavras, entre os dias 11 e 15 de outubro.

Somadas, as quatro regionais do Jimi tiveram mais de 400 partidas disputadas de basquete, futsal, handebol e voleibol, nos naipes masculino e feminino, com a participação de 91 municípios. Desses, 39 conseguiram classificar pelo menos uma equipe para a etapa estadual.

Resultados

Das quatro cidades sede, apenas Montes Claros soube aproveitar o mando de quadra, a torcida a favor e os demais benefícios que se tem quando se é sede de uma competição.

Além de conquistar o título de cinco das oito competições que foram disputadas nessa etapa (basquete masculino, handebol feminino, futsal feminino, vôlei feminino e vôlei masculino), o município que sediou a regional Jequitinhonha-Mucuri/Norte-Central, também classificou suas equipes de futsal e handebol masculino para a última fase do Jimi.

Na regional Sul-Vertentes-Mata, que foi realizada em São João del-Rei, apenas o campeão garantia vaga para última fase do Jimi, uma vez que Lavras, por ser a sede da estadual, já possui presença garantida em todas as modalidades. Com isso, as disputas foram ainda mais acirradas e os donos da casa, mesmo tendo ficado em 3º lugar geral, só conseguiram classificar uma equipe, o basquete masculino que foi campeão Regional.

Já Pitangui e Itabira, que foram sedes das regionais Triângulo-Noroeste/Sudoeste-Oeste e Metropolitana/Caparaó-Vale do Aço-Rio Doce, respectivamente, não conseguiram conquistar nenhum título jogando em seus domínios.

Pitangui, apesar de não ter nenhuma equipe campeã, conseguiu garantir pelo menos uma vaga na etapa estadual, com sua equipe de handebol masculino. Vice-campeões, eles foram derrotados na final pelo time de Carmo da Mata, por 37 a 32, e, apesar do resultado, o representante local, Alexandre Moreno, destacou a importância de sediar a competição.

“Foi muito bom receber a etapa regional do Jimi. Por mais que em quadra não conseguimos os melhores resultados, estamos muito satisfeitos com o sucesso que foi a competição, em público e no comércio. Além disso, por ter sido a primeira vez na história da cidade que recebemos essa fase da competição, não fomos tão mal, afinal terminamos em segundo lugar geral em nossa Regional” avalia Alexandre.

Por fim, Itabira foi a única cidade-sede que não teve nenhuma equipe classificada para a etapa estadual. Mesmo tendo terminado no segundo lugar geral de sua regional, o município só conseguiu subir no pódio em duas modalidades, basquete e futsal masculino, mas, como nesta fase apenas os campeões e vice, acabou ficando sem representantes na última etapa do Jimi.

Individuais

Na fase estadual, a ser realizada em outubro, além das disputas de basquete, futsal, handebol e voleibol, nos naipes masculino e feminino, também acontecem as competições individuais e PCD’s: atletismo (paralímpico e convencional), natação (paralímpica e convencional), ciclismo speed, ciclismo mountain bike, judô, karatê, taekwondo, xadrez, bocha paralímpica e basquete em cadeira de rodas. Os interessados em participar de alguma modalidade esportiva precisam correr, uma vez que as inscrições para os individuais e PCD’s termina na próxima sexta-feira (15).