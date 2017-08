Gleiton Arantes

A 7ª rodada do Campeonato Municipal sub-20 foi realizada nesse final de semana e com isso, foram definidas as equipes que participarão da semifinal nos dias 2 e 3 de setembro.

No sábado (26), o VilaEsporte Clube (VEC) venceu o Operário por 2x0. Em seguida, o Beira Rio levou a melhor sobre oGuarani, placar de3x0. As partidas ocorreram no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila).

No terceiro jogo, oFormiga Esporte Clube (FEC) goleou o Frangão por 11x0. O jogo ocorreu no estádio Juca Pedro (campo do Formiga).

O Vila terminou a fase de classificação em segundo lugar com 14 pontos e enfrentará o Nacional na semifinal, que ficou em terceiro. O jogo será no sábado (2), no campo do Vila, às 15h30.

O FEC terminou a fase de classificação em primeiro com 14 pontos e enfrenta o quarto colocado, o Operário, que obteve 9 pontos. A partida será no próximo domingo (3)às 10h, no campo do Formiga.