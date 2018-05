O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento (Comdeplan) elegeu, na quinta-feira (10), durante uma audiência pública na Câmara Municipal, os membros para compor os grupos temáticos do processo de revisão do Plano Diretor.

Na ocasião, foram montadas quatro câmaras técnicas que coordenarão os grupos temáticos: Desenvolvimento Econômico; Políticas Sociais Integradas; Saneamento e Meio Ambiente; Estrutura Urbana e do Território Municipal.

No dia 4 deste mês, o prefeito Eugênio Vilela assinou a Portaria 3.539 nomeando os membros do Comdeplan, que são do Poder Público (Executivo e Legislativo) e da sociedade civil (associações de bairro, entidades empresariais, sindicatos de trabalhadores, entidades profissionais, do Unifor-MG e de organizações não governamentais). O órgão será responsável pela revisão, fiscalização e planejamento das ações propostas pelo Plano Diretor.

As datas e o local das audiências públicas já estão agendados. Elas ocorrerão todas na Câmara Municipal de Formiga, sempre às 19h. A audiência pública do grupo de Políticas Sociais Integradas será amanhã, dia 16 de maio; o de Estrutura Urbana no dia 23 de maio; o de Saneamento e Meio Ambiente no dia 29 de maio e o de Desenvolvimento Econômico no dia 7 de junho.

Conforme informou o chefe de Gabinete, Thiago Leão Pinheiro, a diretoria que conduzirá os trabalhos é provisória até a eleição de uma diretoria definitiva, conforme prevê a Lei Municipal no 3.966/2007.

Confira as câmaras técnicas formadas para cada grupo temático:

GRUPO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

Poder Público:

Titular: Amanda Frances Silva

Titular: Cecília Campos Paiva

Titular: Juliano Gonçalves Pereira

Suplente: Danielli da Silva Alves

Suplente: Eduardo Batista de Souza

Suplente: Flávia Alves Carvalho

Sociedade Civil:

Titular: Isabel Cristina Castro Pereira

Titular: Silvino Luciano Silva

Titular: Rogério Pereira Iunes

Suplente: Maria Biatris Fiuza

Suplente: Luiz Gustavo de S. Tatagiba

Suplente: Maurílio José dos Reis

Titular: Eliana Maria Alves

Suplente: Iolanda Fernandes

Titular: Maurício Canto Júnior

Suplente: Ronildo José Guimarães

Titular: Cezar Augusto Silvino Figueiredo

Suplente: Marcelo Campos

GRUPO POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS:

Poder Público:

Titular: Geraldo Pedro Teixeira

Titular: Daniane Aparecida Nunes

Titular: Vitória Márcia Garcia

Suplente: Lindamar Azarias

Suplente: Ana Carolina de Castro Oliveira

Suplente: Heloisa Silva de Sousa Pinheiro

Titular: Vereadora Wilse Marques

Sociedade Civil:

Titular: Gilberto Reis de Oliveira

Suplente: Adelma Aparecida da Silva Oliveira

Suplente: Marianna Costa Mattos

Suplente: Leandro Geraldo Elias Cardoso

Suplente: Wanderson de Sousa Firmino

GRUPO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE:

Poder Público:

Titular: Lorena Aparecida Santos Vieira Campos

Suplente: Lorena de Paiva Arantes

Titular: Túlio Khouri de Carvalho Costa

Suplente: Leila Cristina Arantes

Suplente: Vereador Mauro Cesar

Sociedade Civil:

Titular: Marcos Antônio Parreira

Titular: Gilberto dos Santos

Titular: Maria de Fátima Lopes Ferreira

Titular: Lilian Silva

Suplente: Sueli Arouca

Suplente: Maria Elizabeth de Gouvêa

Suplente: Helder Ritielly Vilela

Suplente: Gisele Mendes

Titular: Paulo José de Oliveira

Titular: Roberto de Sá Pinto

Titular: Jurema Eva Vieira

Titular: Cezar Augusto Silvino Figueiredo

GRUPO ESTRUTURA URBANA E DO TERRITÓRIO MUNICIPAL:

Poder Público:

Titular: Pedro Coelho

Titular: Túlio Khouri de Carvalho Costa

Suplente: Maria do Carmo

Sociedade Civil:

Titular: Marina de Castro Reis

Titular: Delvania Aparecida da Silva

Titular: Hélio José de Souza

Titular: João Gonçalves Pereira

Suplente: Maria Divina Campos

Suplente: Viviane Aparecida do Couto Silva

Suplente: Patrícia do Carmo Borges

Suplente: Luciene Cristina da Silva

Titular: João Evangelista de Assis Chagas

Suplente: Juliano Geraldo de Oliveira

Titular: Cezar Augusto Silvino Figueiredo