Os Jogos Estudantis Rubens Paiva (Jerp e Jerpinho) já conhecem os campeões das modalidades individuais. As competições são realizadas pela Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Esportes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação.

Foram realizadas as modalidades de xadrez, atletismo, tênis de mesa, peteca e natação. Os jogos ocorreram no Formiga Tênis Clube (FTC), Unifor-MG, Country Clube de Formiga e Clube Centenário.

Após o período de recesso escolar, a competição retornará no dia 16 deste mês com encerramento no dia 25, com as modalidades coletivas.

Neste ano, os jogos contam com a parceria do Governo de Minas, através da Cemig. O suporte financeiro recebido é de R$20 mil e foi concedido através do Edital 01/2017 de Seleção Pública de Patrocínio a Eventos da Secretaria de Governo (Segov). A verba é destinada para pagamento de arbitragem, compra de material esportivo e premiação.

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Cid Corrêa, parabeniza todos os atletas e professores participantes e destaca a importância das parcerias para a realização dos jogos.

VENCEDORES DO XADREZ

Módulo 01 Masculino

1º Lugar – Pedro Dias B. Melo – E.M. Cmei

2º Lugar – Daniel Silva Costa – Colégio Losango

3º Lugar – Miguel Coutinho Silva – E.M. Cemei

Módulo 01 Feminino

1º Lugar – Yasmim Lara R. Santos – E.M. Cemei

2º Lugar – Maria Luiza Carvalho – E.M. Cemei

3º Lugar – Sara Roweder Teodoro – E.M. Cemei

Módulo 02 Masculino

1º Lugar – Pedro A. Fernandes – Colégio Losango

2º Lugar – Ryan Carlos Pires – E.M. Franklin de Carvalho

3º Lugar – Heitor Lima Dias – E.M. Papa Pio XII

Módulo 02Feminino

1º Lugar – Nicole Alves – E.M. Cemei

2º Lugar – Ellen Dias Miranda – E.M. Cemei

3º Lugar – LaylaGabrielly Faria – E.M. Papa Pio XII

Módulo 03 Masculino

1º Lugar – Marco Tulio Tavares Oliveira – Colégio Losango

2º Lugar – João Batista de Oliveira Neto – E.E. Dr. Abílio Machado

3º Lugar – Gabriel Silva Marra – E.E. Dr. Abílio Machado

Módulo 03Feminino

1º Lugar – Bianca Mendonça Bernardes – Colégio Losango

2º Lugar – Ana Luísa Furtado – Colégio Losango

3º Lugar – Ana Lívia Tavares – E.M. Arlindo de Melo

Módulo 04 Masculino

1º Lugar – Pedro Fonseca Rodrigues – Colégio Losango

2º Lugar – Lucas Pires de Oliveira – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Otávio Augusto Silveira – Colégio Santa Teresinha

Módulo 04Feminino

1º Lugar – Yasmim Anastácio Teixeira – Colégio Losango

2º Lugar – Jhennyfer Paola Hameliz Fernandes – Colégio Santa Teresinha

3º Lugar – Mariles Costa Teixeira – Colégio Losango

ATLETISMO MÓDULO 01 MASCULINO PROVA: 30 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Wesley Francisco Amorin E.M. Lídia Braga 2º Lugar Pablo Martins Silva E.M. Lídia Braga 3º Lugar Luís Otávio Souza Neves E.M. Pio XII PROVA: 50 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Vitor Alexandre Andrade E.M. Pio XII 2º Lugar Kaua Resende Borges E.M. Cemei 3º Lugar João Vitor Mendes da Silva E.M. Cemei PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Pedro Dias Barbosa de Melo E.M. Cemei 2º Lugar KauanKastro Cassiano Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Vitor Manuel da Silva E.M. Cemei

ATLETISMO MÓDULO 01 FEMININO PROVA: 30 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Ester Naftali Oliveira da Silva E.M. Lídia Braga 2º Lugar Eloá Vitória Soares Silva E.M. Pio XII 3º Lugar Maria Isadora Vieira Avelar Colégio Santa Teresinha PROVA: 50 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Júlya Mariana Costa Santos E.M. Cemei 2º Lugar Loren Stefany Silva E.M. Pio XII 3º Lugar Lara Lavínya Rodrigues Souza E.M. Cemei PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Yasmim Lara Reis Santos E.M. Cemei 2º Lugar Ana Clara de Paula Dias E.M. Cemei 3º Lugar Isabela Beirigo Campos Colégio Santa Teresinha

ATLETISMO MÓDULO 02 MASCULINO PROVA: 30 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Gabriel M. Silveira Colégio Losango 2º Lugar Sávio S. Vieira E.M. Franklin de Carvalho 3º Lugar Juan Eugênio Ramos Silva Colégio Santa Teresinha

PROVA: 50 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Gabriel M. Silva Colégio Losango 2º Lugar Lucas Gonzaga E.M. Lídia Braga 3º Lugar Artur Lopes Ferreira E.M. Pio XII PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Deivid Ezequiel Rodrigues Oliveira E.M. Paulo Barbosa 2º Lugar Samuel B. de Castro Colégio Losango 3º Lugar Alex Alves Marques da Silva E.M. Benedita G. Leite

ATLETISMO MÓDULO 02 FEMININO PROVA: 30 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Ana Laura L. de Abreu Colégio Losango 2º Lugar Gabrielly Castro e Silva Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Camila Silva Assis E.M. Pio XII PROVA: 50 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Maria Luiza Araújo Reis E.M. Lídia Braga 2º Lugar Emyly T. Souza Santos E.M. Benedita G. Leite 3º Lugar Mariana Fernandes de Souza E.M. Paulo Barbosa PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Maria Luiza Araújo dos Reis E.M. Lídia Braga 2º Lugar Gabrielly Castro e Silva Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Nicole de Paula Vieira E.M. Lídia Braga

ATLETISMO MÓDULO 03 MASCULINO PROVA: 75 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Yan Pablo Valadão E.E. Prof. Joaquim Rodarte 2º Lugar Felipe Figueiredo Mascarenhas Colégio de Aplicação 3º Lugar João Lucas Nascimento Silva E.E. Aureliano R. Nunes PROVA: 200 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Kaio Augusto Castro Tavares E.M. Miralda S. Carvalho 2º Lugar Alexssander Câmara Arantes E.E. Prof. Joaquim Rodarte 3º Lugar Felipe Fonseca Veloso Colégio Santa Teresinha PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Felipe Figueiredo Mascarenhas Colégio de Aplicação 2º Lugar João Lucas Lamounier Colégio de Aplicação 3º Lugar Fernando Henrique Joanes Lino E.E. Aureliano R. Nunes PROVA: ARREMESSO DE PESO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Lucas Vale Queiroz Colégio Santa Teresinha 2º Lugar João Lucas R. Lamounier Colégio de Aplicação 3º Lugar Lucas Henrique de Oliveira Teixeira E.E. Aureliano R. Nunes

ATLETISMO MÓDULO 03 FEMININO PROVA: 75 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Rafaela Amaral P. Silva E.E. Jalcira Santos Valadão 2º Lugar Maria Luiza Fonseca Rosa Colégio de Aplicação 3º Lugar Paula Albergaria Salazar Colégio Santa Teresinha PROVA: 200 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Stefany Aline Sena Silva E.E. Aureliano R. Nunes 2º Lugar Graziela Vitória da Silva E.E. Jalcira Santos Valadão 3º Lugar Thayssa Silva Pereira E.E. Aureliano R. Nunes PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Ana Lara Paiva E.M. Miralda S. Carvalho 2º Lugar Paula Albergaria Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Bianca M. Bernardes Colégio Losango PROVA: ARREMESSO DE PESO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Ana Maria Clara A. M. da Silva E.E. Aureliano R. Nunes 2º Lugar Ana Renata Alves Alves Souza E.E. Aureliano R. Nunes 3º Lugar Ana Júlia Garcia Rangel Silva E.E. Jalcira Santos Valadão

ATLETISMO MÓDULO 04 MASCULINO PROVA: 100 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Lucas Gomes Oliveira Nogueira E.E. Rodolfo Almeida 2º Lugar Fabio Henrique Silva Colégio Losango 3º Lugar Igor Henrique Savary E.E. Aureliano R. Nunes PROVA: 400 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Gustavo Silveira de Faria E.E. Aureliano R.Nunes 2º Lugar Gustavo Di Luigi Rezende Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Arthur Salustriano P. Bento E.E. Rodolfo Almeida PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Augusto Mascarenhas Colégio de Aplicação 2º Lugar Crismmer Alves Lavinio E.E. Aureliano R.Nunes 3º Lugar Augusto César da Costa Colégio de Aplicação PROVA: ARREMESSO DE PESO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Caliel Lucas Senna da Silva E.E. Rodolfo Almeida 2º Lugar João Pedro Graças Filho E.E. Jalcira S. Valadão 3º Lugar Helder José Junior Colégio de Aplicação

ATLETISMO MÓDULO 04 FEMININO PROVA: 100 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Jenifer Alexandra Martins E.E. Jalcira S. Valadão 2º Lugar Emily de Oliveira Araújo E.E. Aureliano R. Nunes 3º Lugar Lourdes M. Silva Cunha Colégio Losango PROVA: 400 METROS COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Ana Júlia Mendes Pereira Colégio de Aplicação 2º Lugar Ana Lívia Almeida Sotero E.E. Jalcira S. Valadão 3º Lugar Lívia Oliveira Rodrigues Colégio Santa Teresinha PROVA: SALTO EM DISTÂNCIA COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Jenifer Alexandra Martins E.E. Jalcira S. Valadão 2º Lugar Nani Lara Almeida Colégio de Aplicação 3º Lugar Ana Carolina Silva Carvalho E.E. Aureliano R. Nunes PROVA: ARREMESSO DE PESO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Ana Lívia Almeida Sotero E.E. Jalcira S. Valadão 2º Lugar Eloah Cristina Raimundo Colégio de Aplicação 3º Lugar Ana Maria Silva Pimenta Colégio de Aplicação

TÊNIS DE MESA MÓDULO 03 FEMININO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Raissa de Brito Silva Colégio de Aplicação MÓDULO 03 MASCULINO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Fábio Sobreira Couto Colégio Santa Teresinha 2º Lugar Felipe Fonseca Veloso Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Gabriel Augusto Souza E.E. Prof. Joaquim Rodarte MÓDULO 04 FEMININO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Julia Vale Queiroz Colégio Santa Teresinha 2º Lugar Carolina Sobreira Couto Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Jenifer Cristina de Castro Colégio Santa Teresinha MÓDULO 04 MASCULINO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Luís Felipe Souza Borges Colégio Santa Teresinha 2º Lugar Augusto Santos Vaz Barbosa Colégio Santa Teresinha 3º Lugar Gabriel Robert do Nascimento Colégio Santa Teresinha

PETECA MÓDULO 03 FEMININO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Paula Albergaria, Ana Carolina Pereira e Débora Gonçalves Colégio Santa Teresinha 2º Lugar Ana Renata A. Souza, Letícia O. Pereira, Izabela F. Silva E.E. Aureliano R. Nunes 3º Lugar Julia F. Nascimento, Rayssa B. Silva e Maria Luiza F. Rosa Colégio de Aplicação MÓDULO 03 MASCULINO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Willian Garcia Cunha Júnior Colégio Santa Teresinha 2º Lugar Alexander C. Arantes, Kauã Alves Vilaça, Yan Pablo E.E. Prof. Joaquim Rodarte 3º Lugar João Lucas Silva, Vitor Joaquim, Fernando Henrique Lino E.E. Aureliano R. Nunes MÓDULO 04 FEMININO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Viviane Araújo Gonçalves e Sávya Rubia F. Neves E.E. Jalcira S. Valadão 2º Lugar Emilly O. Araújo, Laíne C. Castro, Elen K. C. Leandro E.E. Aureliano R. Nunes MÓDULO 04 MASCULINO COLOCAÇÃO NOME ESCOLA 1º Lugar Pascoal J. G Neto, Lucas A. Moura, Augusto Mascarenhas Colégio de Aplicação 2º Lugar Artur Pinheiro Mendonça, Lucas TatagibaRodrigues Colégio Losango 3º Lugar Gabriel Júlio da Silva, Caliel L. Senna, Nathan A. Vieira E.E. Rodolfo Almeida