A Delegacia Regional de Polícia Civil em Divinópolis já registrou, entre março e abril deste ano, três boletins de ocorrência referentes ao golpe do falso leilão virtual realizado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). O site falso utilizou indevidamente o nome e logomarca do Detran-MG, assim como endereço de pátio credenciado pelo órgão para atrair vítimas.

O delegado regional Leonardo Pio disse que o Detran não tem qualquer vínculo com o site www.detranmgleilão.com (a página não é mais encontrada) e que já solicitou a retirada do endereço eletrônico do ar, assim como a investigação de quem está por trás do golpe.

De acordo com Leonardo Pio, dois homens e uma mulher caíram no golpe e chegaram a depositar valores de R$ 1 mil e R$ 2 mil para os criminosos.

“O estelionatário se vale de dados de um veículo que ele, já em posse, oferta no leilão por um valor muito a quem do valor de mercado. A parte interessada, entendendo que aquele negócio é muito interessante, acaba sendo ludibriada. Onde estelionatário pede um sinal para concorrer aquele lote do leilão”, explicou o delegado.