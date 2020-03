Em Nova Serrana, a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil terá nova sede no Bairro Santa Helena. A área será cedida pela Prefeitura da cidade e está avaliado em, aproximadamente, R$ 1,1 milhão. A expectativa é que as obras comecem em, no máximo, 60 dias.

Segundo o Executivo, o projeto da nova sede está sendo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, com acompanhamento da Polícia Civil. O orçamento para a construção do prédio é de R$ 2,5 milhões, com uma área de cerca de 1.400 m².

Reunião

Na segunda-feira (2), o prefeito de Nova Serrana, Euzebio Lago (MDB), participou de uma reunião, em Belo Horizonte, com o chefe da Polícia Civil no estado, delegado Wagner Pinto. Foram discutidos os detalhes da parceria que viabilizará a construção da nova sede.