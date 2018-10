Da Redação*

Quase um mês após a divulgação, por meio das redes sociais, de um vídeo que mostra um pastor agredindo fisicamente a esposa, o assunto continua tendo grande repercussão e suscitando a curiosidade das pessoas a respeito do andamento do caso após a identificação do agressor da vítima.

O crime ocorreu na cidade de Arcos e ganhou grande repercussão após ser publicado, no dia 2 de outubro, no Facebook. Uma das postagens já tem 379 mil visualizações e quase 15 mil compartilhamentos.

Dois dias após a divulgação maciça do vídeo, o delegado Elmer Flávio Mateus informou que foram solicitadas medidas protetivas de emergência junto ao Poder Judiciário para resguardar a integridade física da vítima que já havia sido ouvida e se mostrava bastante abalada.