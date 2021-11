Redação Últimas Notícias

O formiguense Emmanuel Robson Gomes, que atua como delegado na cidade São Francisco, no Norte de Minas, será homenageado com a Medalha de Honra ao Mérito “Seis de Junho – Prefeito Aluísio Veloso”.

Ele estará presente na reunião da Câmara Municipal nesta segunda-feira (22). A indicação foi feita pelo vereador Luciano do Gás.

Em contato com o portal, o delegado ressaltou que ficou muito lisonjeado com a indicação. Ele e Luciano do Gás são conhecidos há muito tempo e lembrou de sua infância e juventude em Formiga.