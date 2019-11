Na última segunda-feira (04) Demi Moore concedeu uma entrevista ao talk show “Red Table Talk”. Durante o papo, a atriz falou sobre a dependência química e comparou o vício ao casamento com Ashton Kutcher.

“Meu vício no Ashton foi provavelmente o mais devastador. Isso realmente me sugou emocionalmente”, disse Demi Moore .

A atriz também contou que teve uma recaída com álcool e drogas durante uma viagem com o ator, depois de quase 20 anos longe das substâncias. “Criei a ideia de que ele queria alguém com quem pudesse tomar vinho e curtir, mas ele não foi o motivo de eu ter aberto essa porta na minha vida. Eu queria ser algo que eu não era, abandonei meu controle”, revelou.

Ashton Kutcher e Demi Moore ficaram casados por cerca de oito anos e se divorciaram em 2013, após a mesma descobrir que havia sido traída. O término resultou em mais um recaída, na qual ela voltou a abusar de álcool e de Vicodin, remédio usado para tratar dores fortes.