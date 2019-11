Na última quarta-feira (06) a Globo teria demitido 100 funcionários. Segundo informações do site Na Telinha , a lista de cortados tem profissionais do entretenimento, figurino, transporte e produção. Ao que parece, cortes foram motivados por uma megafusão de empresas do grupo.

Leia também: Jornalista fala sobre ser primeiro apresentador gay a comandar o “JN”