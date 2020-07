Além da pandemia do novo coronavírus, uma doença antiga também continua avançando e fazendo vítimas em Minas Gerais. Em onze dias, 4.964 pacientes foram diagnosticados com a dengue, enfermidade provocada pelo mosquito Aedes aegypti. Com isso, o total de casos confirmados no Estado saltou para 47.893. O número representa uma média de 263 infectados por dia.

Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e foram divulgados nessa terça-feira (30). Conforme o levantamento, 41.499 notificações da doença seguem em análise em todo o território mineiro.

Com relação aos óbitos, não houve alteração. Até o momento, oito mortes foram confirmadas em Minas. Eles aconteceram em Alfenas, Bom Despacho, Carneirinho, Guaxupé, Itinga, Medina, Raposos e Santa Luzia.

A quantidade de vidas perdidas, no entanto, pode ser muito maior. Isso porque 46 mortes suspeitas da doença estão em investigação, aguardam resultados laboratoriais para confirmar ou descartar a enfermidade. Outra informação que consta no boletim epidemiológico é o número de pessoas internadas em decorrência da doença. De janeiro a abril foram 1.628 hospitalizações por dengue em Minas.