O frio chegou a Minas Gerais e a chuva diminuiu. O cenário seria perfeito para frear a epidemia de dengue. Mas não é o que está ocorrendo. O número de casos prováveis – que engloba as confirmações e suspeitas – continua em alta. Somente em maio foram 65.979 registros, o maior do período nos últimos 10 anos. Superando até mesmo a do mesmo mês na epidemia de 2016, a maior da história do Estado. As ocorrências de precipitações e a falta de mobilização para o combate aos focos da enfermidade estão entre as causas para a alta, segundo especialistas. Na soma dos últimos cinco meses, foram 341.603 notificações. As mortes também aumentam a cada boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG). Já foram confirmados 65 óbitos. A situação pode piorar, pois ainda há outros 113 em investigação.

De acordo com o jornal Estado de Minas, a continuidade de milhares de casos por mês preocupa os especialistas. Hipóteses podem ser levantadas para que isso ocorra, como o prolongamento da temporada de chuva e a falta de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. “É uma coisa que preocupa, mas não tem uma explicação exata. Não sei dizer se nós tivemos historicamente um mês de maio mais chuvoso. Segundo, a única forma de prevenção da dengue é a proliferação do mosquito que transmite o vírus. Ele não deixa de ser transmitido se tem o mosquito. Ainda há uma concentração grande de mosquito em Belo Horizonte. Mesmo no mês mais frio e menos chuvoso, que dificulta a proliferação”, explicou o infectologista Estêvão Urbano Silva, presidente da Sociedade Mineira de Infetologia, ao Estado de Minas.

As autoridades de saúde apontam a presença do vírus denv 2, que não circulava há muitos anos, como um dos motivos para o aumento de casos da dengue. Mas, para o infectologista, outros fatores também estão ajudando para a situação crítica. “Temos o vírus novo que pegou uma população mais desprotegida, pois tem muitos anos que não vinha. Mas este vírus só é transmitido quando o mosquito está se mantendo em concentração. Pode-se falar que a população não está tendo uma ação cidadã como deveria ter. Não está tendo uma resposta como a esperada na eliminação dos criadouros”, comentou.

A preocupação e as ações de combate aos focos devem continuar nos próximos meses, que podem ser de frio e seco. “Os ovos conseguem sobreviver em ambiente secos. Depois, quando vier a chuva, eles eclodem e vão formar as larvas, e os mosquitos. Então, o papel fundamental é eliminar os focos”, alertou o infectologista. Os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) divulgados ontem mostram que 264 cidades mineiras apresentaram incidência muito alta ou alta de casos prováveis da doença. Quando há incidência de 300 casos por 100 mil habitantes é considerado epidemia. Outros 165 municípios tiveram médica incidência no período.



