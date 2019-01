A região do bairro Planalto em Arcos recebeu, nessa segunda-feira (14), os agentes, servidores e voluntários do mutirão de limpeza de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti e de conscientização sobre as iniciativas de prevenção continuada de práticas de eliminação de focos do mosquito.

Os moradores colocaram, nas portas de suas residências, entulhos que servem de desovas e criadouros de larvas. São materiais que dão sobre vida ao mosquito e que a população deveria ter mais consciência da urgência de seu descarte.

Somente nessa ação, 13 caminhões fizeram o transporte de aproximadamente duas toneladas de lixo.