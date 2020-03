Em meio à guerra contra o novo coronavírus, há mais um inimigo: a dengue. A doença causada pelo Aedes aegypti não para de fazer vítimas no Estado. Por dia, são cerca de 424 novos casos prováveis (suspeitos mais confirmados) no território, que amarga uma triste estatística. Nos três primeiros meses deste ano, 35.639 mineiros já procuraram o médico com sintomas da enfermidade.

Para se ter uma ideia, só nas quatro semanas de março, foram registradas quase 22,5 mil notificações em Minas. Número bem acima do que em janeiro e fevereiro juntos: 13.178.

Os pacientes com dengue se misturam a quem já busca assistência com suspeita de Covid-19. Até nesta quarta, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 14.227 notificações de Covid-19 eram investigadas – 20% superior ao registrado no dia anterior (11.832). Até o momento, 133 pessoas foram infectadas.

A situação preocupa. Nesta semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ser este um momento crítico para a proliferação do Aedes, também vetor da zika e chikungunya. “Os primeiros meses do ano são de muita chuva e calor. O mosquito precisa de água para ter criadouros e temperatura mais quente para a larva se reproduzir”, complementa o infectologista Estevão Urbano, do Hospital Madre Teresa.



Descuido

O médico, que também é presidente da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI), diz que a tendência é a de relaxamento na prevenção por parte dos moradores.