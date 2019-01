A Prefeitura de Arcos, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (10), os atendimentos da Unidade Provisória de Hidratação do Hospital Municipal São José. Criada para receber os pacientes suspeitos de dengue, o Pronto Atendimento funcionará 24 horas, além de contar com uma ala de 17 leitos e de 27 profissionais da área de saúde, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e atendentes.

Atualmente, a Secretaria de Saúde já contabilizou mais de mil atendimentos de pessoas suspeitas de contrair o vírus da doença.

Em junho de 2018, foi constada uma morte por dengue no município e cinco óbitos estão em investigação até a presente data. Para não sobrecarregar a Unidade Provisória de Hidratação, a orientação é para que os pacientes busquem atendimento preferivelmente nos 13 PSF’s (Programa Saúde da Família) da cidade, que contam com médico todos os dias, das 7h às 17h, e no dia ‘D’ do Trabalhador funciona das 7h às 19h.

A Secretaria de Saúde ainda alerta: pacientes com suspeita de Dengue devem manter repouso, hidratar constantemente, não fazer o uso de bebidas alcoólicas e principalmente, seguir todas as orientações médica.

Para o secretario de Saúde, João Júlio Cardoso, essa Unidade vai ser importante para desafogar o Pronto Atendimento do Hospital Municipal São José. “Dentro do nosso plano de ação contra a Dengue identificamos a necessidade de criarmos esta Unidade, justamente para não prejudicar o Pronto Atendimento do hospital, mas reforçamos o pedido para que as pessoas também busquem orientações com o medico do PSF”, enfatizou.

Já para o prefeito, Denilson Teixeira, o Governo tem se empenhado ao máximo para reverter este quadro de epidemia. “Estamos incansavelmente desempenhando inúmeras ações para revertermos esta epidemia, para isso contamos com o apoio de toda a população. E essa Unidade Provisória de Hidratação foi criada justamente para oferecer melhor atenção às pessoas que se encontrarem com suspeita da doença”.