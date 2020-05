Um homem de 31 anos foi preso no fim da tarde de quinta-feira (30), na área central de Pains, por tráfico de drogas. Uma denúncia sobre a participação dele no comércio de entorpecentes motivou a abordagem do veículo no qual o suspeito transitava.

Durante busca pessoal e veicular, os militares encontraram drogas e muito dinheiro. Ao todo foram apreendidos: 10 tabletes de maconha, sendo 04 grandes e 06 menores; 01 faca com resquícios de droga, R$ 5. 343 em cédulas de variados valores, 01 aparelho celular e material usado para embalar drogas.

O autor foi conduzido à delegacia regional de Formiga, juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado.