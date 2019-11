O 7º Departamento da Polícia Civil, que abrange 50 cidades e conta com sede em Divinópolis, recebeu 30 investigadores nesta terça-feira (19).

De acordo com o chefe do departamento em substituição, delegado Irineu José Coelho Filho, os profissionais serão designados para cidades com déficit de policiais.

O delegado afirmou que os policiais vão para as cidades da regional, mas que eles vão atuar em todo o departamento.

“Foram várias cidades que receberam. Nova Serrana, Divinópolis, Papagaios, Itaúna, Pitangui, mas outros investigadores atuam no âmbito do departamento. As investigações de uma delegacia regional vão além das fronteiras dela. É desta forma que devemos trabalhar”, explicou.